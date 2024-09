Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime letztendlich mit positivem Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Der ATX Prime entwickelte sich heute positiv.

Am Donnerstag tendierte der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich 0,74 Prozent stärker bei 1.807,36 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,006 Prozent stärker bei 1.794,27 Punkten, nach 1.794,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1.816,99 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1.794,27 Zählern.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 0,117 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 26.08.2024, lag der ATX Prime-Kurs bei 1.846,95 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 26.06.2024, einen Stand von 1.803,20 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 26.09.2023, einen Stand von 1.573,45 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 5,45 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 1.889,08 Punkte. Bei 1.664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit voestalpine (+ 4,15 Prozent auf 22,60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 3,44 Prozent auf 90,20 EUR), FACC (+ 3,31 Prozent auf 6,56 EUR), Wienerberger (+ 2,74 Prozent auf 29,98 EUR) und Semperit (+ 2,60 Prozent auf 11,82 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen CA Immobilien (-6,09 Prozent auf 21,88 EUR), IMMOFINANZ (-3,15 Prozent auf 17,84 EUR), UBM Development (-2,91 Prozent auf 20,00 EUR), DO (-1,42 Prozent auf 138,60 EUR) und AMAG (-1,27 Prozent auf 23,40 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 615.628 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 25,361 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 2,83 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

