Dow Jones aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones am Montagmittag

12.08.24 18:00 Uhr

Am Mittag agieren die Börsianer in New York vorsichtiger.

Um 17:58 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,15 Prozent tiefer bei 39.438,71 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 13,344 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,227 Prozent auf 39.408,06 Punkte an der Kurstafel, nach 39.497,54 Punkten am Vortag. Der Höchststand des Dow Jones lag am Montag bei 39.587,06 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 39.251,72 Punkten erreichte. Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr Vor einem Monat, am 12.07.2024, lag der Dow Jones noch bei 40.000,90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 39.512,84 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 35.281,40 Punkten gehandelt. Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,57 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 41.376,00 Punkten. Bei 37.122,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief. Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 1,49 Prozent auf 567,11 USD), Walmart (+ 1,38 Prozent auf 68,89 USD), Apple (+ 0,67 Prozent auf 217,69 USD), McDonalds (+ 0,17 Prozent auf 268,37 USD) und Nike (+ 0,15 Prozent auf 74,45 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Procter Gamble (-2,25 Prozent auf 166,71 USD), Boeing (-1,80 Prozent auf 164,88 USD), Caterpillar (-1,13 Prozent auf 334,45 USD), Goldman Sachs (-1,11 Prozent auf 484,82 USD) und Home Depot (-1,02 Prozent auf 345,10 USD). Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 4.163.474 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 3,010 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf. KGV und Dividende der Dow Jones-Titel Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf. Redaktion finanzen.net

