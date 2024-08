Asiens Börsen uneinheitlich -- Keine Einigung bezüglich Zukunft der thyssenkrupp-Stahlsparte -- Stellantis streicht Stellen und kürzt Ram-Produktion

Nachdem es am Vortag aus den USA besser als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten gab, wurden Rezessionssorgen wieder etwas beschwichtigt. Unternehmensseitig standen am Freitag zahlreiche Firmen aus der zweiten und dritten Reihe mit Bilanzen im Fokus.

Der DAX notierte zum Handelsstart knapp im Minus, konnte sich anschließend aber in die Gewinnzone vorarbeiten. Im Laufe des Nachmittags rutschte er erneut ins Minus, doch letztlich schaffte er erneut den Sprung ins Plus und verabschiedete sich 0,24 Prozent höher bei 17.722,88 Punkten ins Wochenende.

Die gute Laune aufgrund der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die besser als erwartet ausgefallen waren und damit Rezessionssorgen wieder etwas abmilderten, hielt nicht lange an. Derweil setzte sich die Berichtssaison auch am Freitag weiter fort.

Anleger an den europäischen Märkten hielten sich am Freitag zurück.

Der Dow Jones kam vor dem Wochenende kaum vom Fleck und legte zum Sitzungsende um 0,13 Prozent auf 39.497,54 Punkte zu. Der NASDAQ Composite drehte im Verlauf in die Gewinnzone und schloss bei 16.745,30 Zählern um 0,51 Prozent höher als am Vortag.

Die Aktienmärkten in Fernost zeigen sich am Montag unentschlossen.

In Tokio ruht der Handel wegen eines Feiertages. Der japanische Leitindex Nikkei 225 hatte zuletzt am Freitag 0,56 Prozent höher bei 35.025,00 Zählern geschlossen.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite am Montag aktuell (06:47 Uhr) 0,03 Prozent auf 2.861,29 Einheiten. Der Hang Seng steigt hingegen um 0,05 Prozent auf 17.098,70 Indexpunkte.

Die zuletzt verbesserte Stimmung in den USA wirkt sich auch positiv auf die Märkte in Asien aus, weil Rezessionsängste weiter ausgepreist werden. Auf der anderen Seite bremst die konjunkturelle Schwäche in China und die Enttäuschung über das Ausbleiben umfänglicher Wirtschaftsstimuli die Börsen in der Volksrepublik.

