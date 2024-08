Goldman Sachs Group Inc.: Neutral für MTU Aero Engines-Aktie

Aktieneinstufung

Das MTU Aero Engines-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Victor Allard unterzogen.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für MTU nach der Quartalsberichtssaison im europäischen Luftfahrttechnik- und Rüstungssektor von 242 auf 279 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Sektor habe ein gutes zweites Jahresviertel hinter sich, schrieb Analyst Victor Allard in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte passte seine Gewinnerwartungen an. Der Triebwerkshersteller MTU habe ein sehr starkes Zahlenwerk veröffentlicht. Das Quartal markiere einen Wendepunkt für die Kapitalmarktstory des Konzerns.

Aktienbewertung im Detail: Die MTU Aero Engines-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von MTU Aero Engines konnte um 13:27 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 259,30 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 7,60 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.040 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 33,9 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 24.10.2024 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

