INDEX-MONITOR: Zahlreiche Wechsel in MDax und SDax - Dax unverändert

22.12.25 05:49 Uhr
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
65,95 EUR 1,85 EUR 2,89%
tonies
9,91 EUR 0,16 EUR 1,64%
DAX 40
24.288,4 PKT 88,9 PKT 0,37%
ZUG (dpa-AFX) - In der zweiten und dritten deutschen Börsenreihe gibt es zum Wochenstart zahlreiche Wechsel. In den MDAX werden die Börsenneulinge AUMOVIO und TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) aufgenommen, während Gerresheimer und HelloFresh in den Nebenwerteindex SDAX absteigen. Bekannt gegeben hatte das der zur Deutschen Börse (Deutsche Börse) gehörende Index-Anbieter Stoxx bereits Anfang Dezember. Demnach bleibt im Dax alles unverändert.

Neben dem Pharma-Verpackungshersteller Gerresheimer und dem Kochboxenanbieter Hellofresh sind nun auch der Prothesenhersteller Ottobock, das Spielwarenunternehmen tonies, der Biokraftstoff-Hersteller Verbio (VERBIO Vereinigte BioEnergie) und PSI Software im SDax enthalten.

Verlassen mussten den SDax LPKF (LPKF LaserElectronics), Stratec (STRATEC SE), thyssenkrupp nucera, Formycon, ProCredit und Amadeus Fire.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./mis/tih

