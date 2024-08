"Juniper"-Version

Unter dem Codename "Juniper" plant E-Autobauer Tesla ein Facelift für das Model Y, welches 2025 auf den Markt kommen soll. Erste geleakte Fotos verraten schon einige Updates, auf die sich Kunden freuen können.

• Tesla arbeitet an einem Facelift von Model Y

• Foto-Leak verrät erste Details

• Markante Beleuchtung

Tesla will sein Elektro-SUV attraktiver und moderner gestalten und bereitet deshalb eine umfangreiche Überarbeitung des Model Y vor. Eigentlich hatte der E-Auto-Pionier beabsichtigt, das gründlich überarbeitete Fahrzeug bereits in diesem Jahr vorzustellen, doch wie so oft bei Tesla kommt es zu einer Verzögerung. Zur großen Enttäuschung der Tesla-Fangemeinde verlautete CEO Elon Musk Anfang Juni auf seiner Kursnachrichten-Plattform X: "In diesem Jahr wird es keine 'Auffrischung' des Model Y geben."

No Model Y "refresh" is coming out this year.



I should note that Tesla continuously improves its cars, so even a car that is 6 months newer will be a little better. - Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2024

Bilder-Leak zum neuen Model Y

Doch nur Wochen später wurde die Gerüchteküche neu angeheizt, denn das aufgefrischte Model Y wurde erstmals in der Öffentlichkeit gesichtet. Auf Reddit waren kurzfristig Fotos davon aufgetaucht, die inzwischen jedoch nicht mehr verfügbar sind.

Zwar waren wesentliche Teile des Fahrzeugs wie die Front- und Heckpartie verdeckt, dennoch verrieten die Schnappschüsse laut "Auto Bild" einige interessante Details: Demnach wird das kompakte Model Y künftig mehr Ähnlichkeiten mit dem Model 3 aufweisen. Im Innenraum werden die Türen - wie bei der die Limousine Model 3 - mittels einer schmalen Lichtleiste einen moderneren Look erhalten.

Daneben war auf einem Foto zu erkennen, dass die Heckpartie des Model Y nicht mehr das Firmenlogo aufwies. Stattdessen befand sich dort ähnlich wie beim neuen Model 3 ein breiter Tesla-Schriftzug. Hinzu kommt über die gesamte Breite des Hecks eine Lichtleiste, die wohl beim Bremsen aufleuchtet. Tesla-Fan Dominic Brinkmann postete auf X eine Computergrafik, die er selbst auf Basis von Spy Shots, die er gesehen habe, angefertigt hat:

Here's a quick Model Y "Juniper" Render based on the spy shot we got to see today. ???



What do you think? ?? pic.twitter.com/R9OGr8qeQP - Dominic BRNKMN (@DominicBRNKMN) July 31, 2024

Technische Neuerungen bei Teslas Model Y

Welche technischen Verbesserungen das Facelift beim Model Y bereithält, darüber spekulierte das Auto-Magazin "Auto Motor und Sport": Basierend auf der Ausstattung des Model 3 wird eine Verbesserung des Fahrwerks sowie ein deutlich umgestalteter Innenraum mit einem neuen Lenkrad und Touch-Display sowie einem Blinker in Form einer Taste am Lenkrad für möglich gehalten.

Markteinführung steht noch nicht fest

Wann die "Juniper" genannte Version des Tesla Y auf den Markt kommt, bleibt aber weiter ungewiss. Laut dem Online-Fachmagazin "electrek.co" wird jedoch über Anfang 2025 als möglicher Launch-Zeitpunkt spekuliert.

Redaktion finanzen.net