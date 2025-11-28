DAX23.768 +0,2%Est505.653 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,56 +0,1%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.876 +0,2%Euro1,1584 -0,1%Öl63,66 +0,4%Gold4.188 +0,7%
dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax mit starker Woche

28.11.25 07:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.768,0 PKT 41,7 PKT 0,18%
FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - RUHIGER AUFTAKT ERWARTET - Der DAX könnte am "Black Friday" eine starke Börsenwoche besiegeln - auch wenn am Freitag zum Auftakt wenig los sein dürfte. Da der Broker IG den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn wenige Punkte höher auf 23.777 Punkte taxierte, steuert der Leitindex auf ein etwa dreiprozentiges Wochenplus zu. Der eigentlich gute Börsenmonat November würde aber immer noch mit einem Abschlag von gut 0,8 Prozent enden. Nach der 200-Tage-Linie hat der Dax zuletzt auch die 21-Tage-Linie wieder überschritten, was kurz- und langfristig wieder positive Chartsignale sendet. "Die Hoffnung auf einen Waffenstillstand in der Ukraine hat die Stimmung in Europa verbessert", schrieb am Freitag der Aktienstratege Emmanuel Cau von der Barclays Bank.

USA: - KEIN HANDEL WEGEN FEIERTAG - An den US-Aktienbörsen fand am Donnerstag wegen des Feiertages "Thanksgiving" kein Handel statt.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Freitag keine gemeinesame Richtung gefunden. Wegen es Feiertages in den USA fehlten wichtige Impulse aus Übersee. In Japan stieg der Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende um 0,1 Prozent. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fiel um 0,4 Prozent, während der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen sich knapp in der Gewinnzone hielt.

DAX 23767,96 0,18%

XDAX 23799,97 0,23%

EuroSTOXX 50 5653,17 -0,04%

Stoxx50 4788,10 -0,21%

RENTEN:

Bund-Future 128,99 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1586 -0,08%

USD/Yen 156,40 0,05%

Euro/Yen 181,22 -0,02%

BITCOIN:

Bitcoin 91.332 0,01%

(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 63,65 +0,31 USD

WTI 59,08 +0,43 USD

