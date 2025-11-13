dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax-Rekord rückt näher

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Mit dem Ende des langen US-Shutdowns der Regierungsgeschäfte rückt der DAX seinem Rekord von Anfang Oktober immer näher. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Donnerstag rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,4 Prozent höher auf 24.471 Punkte. Damit sind es noch 300 Punkte bis zu seinem bisherigen Höchststand von 24.771 Punkten. Nach 43 Tagen ist der bisher längste Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) durch die Unterschrift des Präsidenten unter den zuvor vom Parlament beschlossenen Übergangshaushalt beendet. Der Etat gilt aber nur bis Ende Januar. Wenn bis dahin kein regulärer Haushalt verabschiedet werden kann, könnte es ab Februar erneut zu einem Shutdown kommen. Die Börsen hatten die Aussicht auf ein Ende des Shutdowns in den vergangenen Tagen bereits gefeiert.

USA: - DOW IM PLUS, NASDAQ LEICHT IM MINUS - An den US-Aktienmärkten haben die Anleger auch am Mittwoch die Standardwerte favorisiert. Im Angesicht des wohl bald endenden Regierungsstillstands distanzierte der Dow Jones Industrial die anderen Indizes und erklomm ein Rekordhoch. Der Dow legte letztlich um 0,68 Prozent auf 48.254,82 Punkte zu. Andere wichtige Indizes taten sich wie schon am Vortag schwerer. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,06 Prozent auf 6.850,92 Zähler zu. Der technologielastige NASDAQ 100 schloss dagegen 0,06 Prozent tiefer mit 25.517,33 Punkten. Er knüpfte damit an seine relative Schwäche der vergangenen Tage an. So mehrten sich zuletzt Bedenken wegen der teils sehr hohen Bewertungen von KI-bezogenen Tech-Aktien.

ASIEN: - MEHRHEITLICH GEWINNE - Das Ende des teilweise Stillstands der US-Regierungsgeschäfte hat den wichtigsten Börsen Asiens am Donnerstag nur teilweise Rückenwind beschert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg im späten Handel um 0,3 Prozent. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fiel hingegen um 0,1 Prozent, während der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um 0,8 Prozent stieg.

DAX 24.381,46 1,22%

XDAX 24.433,00 1,03%

EuroSTOXX 50 5.787,31 1,08%

Stoxx50 4.881,94 0,74%

DJIA 48.254,82 0,68%

S&P 500 6.850,92 0,06%

NASDAQ 100 25.517,33 -0,06%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 129,26 -0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1584 -0,05%

USD/Yen 154,93 0,11%

Euro/Yen 179,46 0,06%

BITCOIN:

Bitcoin 102.456 0,81%

(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 62,64 -0,07 USD

WTI 58,39 -0,07 USD

