DAX24.992 -1,1%Est506.114 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3000 -1,8%Nas22.627 -1,1%Bitcoin53.678 -1,9%Euro1,1781 -0,1%Öl71,92 +0,6%Gold5.161 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Amazon 906866 Allianz 840400 DEUTZ 630500 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen uneins -- Bayer: Klage gegen Johnson & Johnson wegen irreführender Werbung -- Deutsche Bank Research streicht Kaufvotum und kappt Kursziel für Novo Nordisk
Top News
China vs. Japan: Peking verhängt neue Handelsbeschränkungen gegen Unternehmen China vs. Japan: Peking verhängt neue Handelsbeschränkungen gegen Unternehmen
Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax ringt weiter mit 25.000er-Marke

24.02.26 07:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.992,0 PKT -268,7 PKT -1,06%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - STABILISIERT - Nach dem schwachen Vortag im Zuge erneuter Zoll-Unsicherheit, KI-Konkurrenzsorgen und geopolitischer Spannungen dürfte der DAX am Dienstag eine Stabilisierung etwas über der 25.000-Punkte-Marke versuchen. Anleger bleiben aber vorsichtig. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,16 Prozent höher auf 25.031 Punkte. "Die Mutigen sind aktuell in der Minderheit", stellte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners fest. Die Doppel-Unsicherheit aus Zöllen und dem Iran-Konflikt münde in einer erhöhten Risikoaversion.

USA: - VERLUSTE - Die US-Aktienmärkte haben einen Fehlstart in die neue Börsenwoche hingelegt. Erneute Sorgen um die Auswirkungen Künstlicher Intelligenz (KI) auf die Unternehmensgewinne sowie die anhaltende Unsicherheit hinsichtlich der US-Zölle hätten die Risikobereitschaft der Anleger gedämpft, hieß es aus dem Handel. Der Dow Jones Industrial fiel am Montag unter die Marke von 49.000 Punkten auf den tiefsten Stand seit drei Wochen und schloss 1,66 Prozent im Minus mit 48.804,06 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,04 Prozent auf 6.837,75 Zähler. Für den von Technologiewerten dominierten NASDAQ 100 ging es um 1,21 Prozent auf 24.708,94 Punkte abwärts.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Neue Zollunsicherheiten und Sorgen, dass KI traditionelle IT-Sektoren wie Software und IT-Dienstleistung durch Konkurrenz schwer unter Druck bringen könnten, hatten bereits die US-Börsen belastet. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone sank zuletzt um gut zwei Prozent. Der CSI-300-Index (CSI 300) der chinesischen Festlandbörsen gewann zwar gut ein Prozent, allerdings war hier auch wegen des Neujahrsfestes gut eine Woche nicht gehandelt worden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte kurz vor dem Handelsende um knapp ein Prozent zu. In Tokio war indes am Montag wegen eines Feiertages nicht gehandelt worden.

Wer­bung

^

DAX 24.991,97 -1,06%

XDAX 24.979,97 -1,08%

EuroSTOXX 50 6.113,92 -0,28%

Stoxx50 5.245,16 -0,26%

DJIA 48.804,06 -1,66%

S&P 500 6.837,75 -1,04%

NASDAQ 100 24.708,94 -1,21%

°

-------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 129,63 -0,05%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1782 -0,06%

USD/Yen 155,15 0,28%

Euro/Yen 182,79 0,22%

°

BITCOIN:

^

Bitcoin 62.985 -2,55%

(USD, Bitstamp)

°

ROHÖL:

^

Brent 72,00 +0,51 USD

WTI 66,79 +0,48 USD

°

/mis

Mehr zum Thema DAX 40

07:33Börse am Montag: DAX dürfte 25.000-Punkte-Marke wieder ins Visier nehmen - Zoll-Unsicherheit im Blick
07:32dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax ringt weiter mit 25.000er-Marke
07:09DAX-FLASH: Dax stabil erwartet im Bereich der 25.000-Punkte-Schwelle
07:00Condors riskante Strategie, Lufthansa-Air-India-Allianz, "Pratt & Whitney" bremst Airbus-Hochlauf
06:302026 – Boom oder Blase? Kostenfreies Webinar am Donnerstag um 18 Uhr. Jetzt anmelden!
06:302026 – Boom oder Blase? Kostenfreies Webinar am Donnerstag um 18 Uhr. Jetzt anmelden!
06:302026 – Boom oder Blase? Kostenfreies Webinar am Donnerstag um 18 Uhr. Jetzt anmelden!
06:302026 – Boom oder Blase? Kostenfreies Webinar am Donnerstag um 18 Uhr. Jetzt anmelden!
mehr