dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Freundlicher Start in den Mai

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - DEUTLICHE GEWINNE - Der DAX meldet sich nach der Feiertagspause stark zurück und dürfte mit deutlichem Plus in den Mai starten. Am Vorabend hatten die US-Indizes bereits recht gut vorgelegt. Es gab Entspannungssignale aus China im Zollkonflikt, die nun von Regierungsvertretern bekräftigt wurden. Rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex am Freitag 1,3 Prozent im Plus auf 22.798 Punkte. Damit kommt er seinem Rekord vom März bei 23.476 Punkten näher. Im April war der Dax infolge des von den USA losgetretenen Zollkonflikts zwischenzeitlich bis auf 18.489 Punkte eingebrochen. Anschließend folgte jedoch eine beeindruckende Erholungsrally, sodass der Dax im Vormonat ein kleines Plus schaffte.

USA: - GEWINNE - Gestützt von starken Quartalszahlen der Technologie-Schwergewichte Microsoft und Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) haben die US-Aktienmärkte ihren jüngsten Erfolgskurs am Donnerstag fortgesetzt. Frische US-Konjunkturdaten zeigten nur wenig Einfluss auf die Notierungen. Der Dow Jones Industrial stieg auf den höchsten Stand seit Anfang April und schloss mit einem Plus von 0,21 Prozent bei 40.752,96 Punkten.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag zugelegt. Die Vorgaben aus den USA sind positiv. Es gab Entspannungssignale aus China im Zollkonflikt mit den USA, die nun von Regierungsvertretern bekräftigt wurden. Der japanische Leitindex Nikkei-Index (Nikkei 225) stieg im späten Handel um 1,2 Prozent. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 1,7 Prozent. Auf dem chinesischen Festland ruhte der Handel unterdessen feiertagsbedingt.

DAX 22.496,98 0,32%

XDAX 22.644,72 0,50%

EuroSTOXX 50 5.160,22 0,00%

Stoxx50 4.397,53 -0,12%

DJIA 40.752,96 0,21%

S&P 500 5.604,14 0,63%

NASDAQ 100 19.786,71 1,10%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 131,63 -0,20%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1304 0,12%

USD/Yen 145,39 0,01%

Euro/Yen 164,37 0,12%°

BITCOIN:

Bitcoin 96.957 0,44%

ROHÖL:

Brent 62,57 0,44 USD

WTI 59,70 0,46 USD°

