DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,15 -1,5%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin99.197 +0,8%Euro1,1731 ±-0,0%Öl67,35 +0,7%Gold3.644 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Oracle 871460 SAP 716460 Infineon 623100 Alibaba A117ME Apple 865985 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen höher -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- Fitch stuft Frankreichs Kreditwürdigkeit herab -- DEUTZ-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch -- VW, Infineon im Fokus
Top News
DAX vor stabilem Wochenstart: Was den Leitindex in dieser Woche bewegen könnte DAX vor stabilem Wochenstart: Was den Leitindex in dieser Woche bewegen könnte
Rheinmetall-Aktie: Übernahme von Schiffbauer NVL in milliardenschwerem Deal steht fest Rheinmetall-Aktie: Übernahme von Schiffbauer NVL in milliardenschwerem Deal steht fest
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leicht im Plus

15.09.25 07:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.141,1 PKT 98,0 PKT 0,44%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.584,3 PKT -3,2 PKT -0,05%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE ZUM AUFTAKT DER FED-WOCHE ERWARTET - Der DAX dürfte am Montag verhalten in die Woche des nächsten Fed-Zinsentscheides starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,15 Prozent höher auf 23.736 Punkte. Der Leitindex dürfte also in der Mitte seiner September-Spanne bleiben, die bislang von knapp unter 23.500 bis knapp über die 24.000-Punkte-Marke reicht. Die Commerzbank sieht die Aktienmärkte vor einer entscheidenden Woche. In dieser stehe am Dienstag zunächst der US-Einzelhandelsumsatz im Fokus, bevor sich die Augen auf die US-Zinsentscheidung am Mittwochabend richten. Anleger gehen fest davon aus, dass die Fed ihren Leitzins senken wird. Einige halten sogar einen großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich.

USA: - DOW UND S&P 500 LEGEN ZU; NASDAQ GIBT NACH - Die zuletzt erfolgsverwöhnten Anleger am US-Aktienmarkt haben die Woche ruhig ausklingen lassen. Zwar schwangen sich das marktbreite Börsenbarometer S&P 500 sowie die Technologie-Indizes NASDAQ 100 und Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) am Freitag mit Mühe noch einmal zu weiteren Rekorden auf, doch insgesamt hielten sich die Bewegungen in Grenzen. Der Leitindex Dow Jones Industrial hingegen verharrte den Tag über in der Verlustzone und verpasste so einen erneuten Höchststand. Am Ende stand ein Minus von 0,59 Prozent auf 45.834,22 Punkte zu Buche. Auf Wochensicht ergibt dies ein Plus von knapp ein Prozent. Der S&P 500 gab am Freitag geringfügig auf 6.584,29 Punkte nach. Der Nasdaq 100 stieg um 0,42 Prozent auf 24.092,19 Punkte und der Nasdaq Composite gewann 0,44 Prozent auf 22.141,10 Punkte.

ASIEN: - GEWINNE - Die Aktienmärkte in China und Hongkong haben zum Wochenauftakt zugelegt. In Japan wird am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen legte im späten Handel trotz enttäuschender Daten vom Einzelhandel und der Industrieproduktion 0,7 Prozent zu. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fiel das Plus etwas moderater aus. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) gewann zuletzt 0,3 Prozent zu.

Wer­bung

^

DAX 23698,15 -0,02%

XDAX 23698,95 -0,24%

EuroSTOXX 50 5390,71 0,07%

Stoxx50 4567,56 -0,22%

DJIA 45834,22 -0,59%

S&P 500 6584,29 -0,05%

NASDAQ 100 24092,19 0,42%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

Wer­bung

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 128,63 +0,05%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1731 -0,05%

USD/Yen 147,42 -0,16%

Euro/Yen 172,94 -0,21%

°

BITCOIN:

^

Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 116.409 0,93%

°

ROHÖL:

^

Brent 67,33 +0,34 USD

WTI 63,02 +0,33 USD

°

/zb

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

07:35dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leicht im Plus
07:10Wegen KI-Zusammenfassungen: US-Verlagshaus reicht Klage gegen Google ein
07:05Asiens Börsen höher -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- DEUTZ-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch -- Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
03:02US-Medienkonzern verklagt Google wegen KI in Suchmaschine
01:05Could Oracle Stock Give Back Its Gains?
14.09.25As of 2025, the Average Social Security Retirement Benefit Check Is $1,976. Could Nvidia Help Boost Your Retirement?
14.09.25Apple Inc. Emphasizes Design Commitment Amidst High-Profile Exits
14.09.25Top 7: Youtube, Netflix & Co. auf dem Auto-Display - die besten Adapter im Test
mehr