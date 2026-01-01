DAX25.286 -0,5%Est506.005 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,61 -1,4%Nas23.472 -1,0%Bitcoin82.999 -0,4%Euro1,1632 -0,1%Öl64,42 -1,5%Gold4.604 -0,5%
dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leicht im Plus

15.01.26 07:44 Uhr
DAX 40
DAX 40
25.286,2 PKT -134,4 PKT -0,53%
NASDAQ Composite Index
23.471,8 PKT -238,1 PKT -1,00%
S&P 500
6.926,6 PKT -37,1 PKT -0,53%
FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Nach dem kleinen Rückschlag des DAX zur Wochenmitte greifen die Anleger am Donnerstag prompt wieder etwas zu. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund drei Stunden vor dem Auftakt 0,2 Prozent höher auf 25.345 Punkte. Am Vortag hatte der Dax ein halbes Prozent korrigiert, nachdem er am Dienstag mit 25.507 Punkten noch einen weiteren Höchststand erreicht hatte. Das Jahresplus lag damit bereits wieder bei gut 4 Prozent Auch an der Wall Street kam es zuletzt zu einem Rückschlag vom Rekordniveau. Er verringerte sich allerdings am Mittwoch nach dem europäischen Handelsende. Letztlich bestand der marktbreite S&P 500 damit den Test seiner 21-Tage-Linie. Am Mittag folgen weitere US-Finanzunternehmen mit Zahlen - Blackrock, Goldman Sachs und Morgan Stanley. Es folgen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zum Jahresstart.

USA: - DOW LEICHT IM MINUS; NASDAQ DEUTLICHER - Die US-Aktienmärkte haben zur Wochenmitte an ihre Abwärtstendenz vom Vortag angeknüpft. Dabei führten schwer gewichtete Technologiewerte die Liste der Verlierer an. Ebenfalls in schwacher Verfassung zeigten sich einige Bankenaktien nach der Bekanntgabe von Quartalszahlen. Leicht belastend auf die Börsen wirkten die US-Erzeugerpreise, die im November stärker als erwartet zulegten. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im November etwas mehr als prognostiziert. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,09 Prozent tiefer bei 49.149,63 Punkten, nachdem er tags zuvor bereits um 0,8 Prozent nachgegeben hatte. An der Technologiebörse Nasdaq verlor der NASDAQ 100 am Mittwoch 1,07 Prozent auf 25.465,94 Punkte. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,53 Prozent auf 6.926,60 Zähler und setzte damit seinen Rückgang vom jüngsten Rekordhoch fort.

ASIEN: - VERLUSTE - Die Börsen Asiens haben am Donnerstag ein durchwachsenes Bild abgegeben. Der CSI-300-Index (CSI 300) an Chinas Festlandsbörse verlor zuletzt 0,1 Prozent und der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel um 0,4 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte rund ein halbes Prozent ein.

DAX 25286,24 -0,53%

XDAX 25312,99 -0,28%

EuroSTOXX 50 6005,05 -0,41%

Stoxx50 5116,59 0,06%

DJIA 49149,63 -0,09%

S&P 500 6926,60 -0,53%

NASDAQ 100 25465,94 -1,07%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 128,33 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1635 -0,06%

USD/Yen 158,532 -0,04%

Euro/Yen 1,1544 +0,07%

BITCOIN:

Bitcoin 96.496 -0,46%

(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 64,58 -1,94 USD

WTI 60,22 -1,80 USD

/mis

