dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung Wer­bung

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Der DAX dürfte mit leichtem Gewinnen in den Oktober starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwoch knapp zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,1 Prozent höher auf 23.905 Punkte. Die Anleger reagieren offenbar recht gelassen darauf, dass in den USA keine Einigung auf einen Übergangshaushalt in letzter Minute gelang, um den sogenannten "Shutdown" noch zu verhindern. Nun stehen die Regierungsgeschäfte in den USA teilweise still. Im September hatte sich der Dax kaum von der Stelle bewegt.

USA: - GEWINNE - Die Anleger am US-Aktienmarkt sehen einem möglichen "Shutdown" gelassen entgegen. Die wichtigsten US-Indizes zeigten sich am Dienstag im New Yorker Börsenhandel nach einem insgesamt eher ruhigen Geschäft leicht im Plus und hielten sich damit weiterhin knapp unter ihren Rekordhochs aus der vergangenen Woche. Für den Monat September verbuchten allesamt Gewinne, was umso mehr noch für das dritte Quartal gilt. Der Dow Jones Industrial stieg letztlich um 0,18 Prozent auf 46.397,89 Punkte. Im September beträgt der Gewinn für den bekanntesten Index der Wall Street 1,9 Prozent und im dritten Quartal 5,2 Prozent.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch nachgegeben. Der japanische Nikkei 225 büßte zuletzt 0,9 Prozent ein. Der australische S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) sank um rund 0,2 Prozent. Nach Ablauf der Frist für einen Übergangshaushalt stehen die Regierungsgeschäfte in den USA teilweise still. Republikaner und Demokraten im Kongress konnten sich nicht auf eine Brückenfinanzierung einigen, weswegen der "Shutdown" in Kraft trat. In China ruhte der Handel unterdessen feiertagsbedingt.

Wer­bung Wer­bung

^

DAX 23.880,72 0,57%

XDAX 23.929,92 0,67%

EuroSTOXX 50 5.529,96 0,42%

Stoxx50 4.633,23 0,51%

DJIA 46.397,89 0,18%

S&P 500 6.688,46 0,41%

NASDAQ 100 24.679,99 0,28%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

Wer­bung Wer­bung

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 128,48 -0,02%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1764 0,26%

USD/Yen 147,48 -0,29%

Euro/Yen 173,50 -0,03%°

BITCOIN:

^

Bitcoin 114.363 0,26%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

^

Brent 66,24 0,21 USD

WTI 62,56 0,19 USD°

/jha/