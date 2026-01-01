dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung Wer­bung

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - IM MINUS; ABER NOCH ÜBER 25.000-PUNKTE-MARKE - Der DAX dürfte am Donnerstag nach seinem Vortagssprung über die 25.000 Punkte wieder ein paar Punkte abgeben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,4 Prozent tiefer auf 25.028 Punkte. Damit würde er die runde Tausendermarke noch behaupten. Am Mittwoch war er mit 25.122 Punkten an seinem Rekordhoch aus dem Handel gegangen. Einmal mehr orientiert sich der deutsche Aktienhandel mit seinen Abgaben an den New Yorker Börsen, die am Vorabend nach den anfänglichen Rekorden der Leitindizes Dow Jones Industrial und S&P 500 unter Druck geraten waren. Laut der Commerzbank verarbeiteten die Anleger dabei Äußerungen von US-Präsident Trump, die sich verändernden geopolitischen Risiken und die neuesten Daten vom Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten.

USA: - DOW SOWIE S&P 500 IM MINUS; NASDAQ UNVERÄNDERT - Nach einem starken Jahresstart sind die Investoren an den US-Börsen zur Wochenmitte vorsichtiger geworden. Zwar erreichten der Leitindex Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 am Mittwoch zum Handelsbeginn weitere Rekordmarken. Beide drehten anschließend aber ins Minus. US-Präsident Donald Trump sorgte mit Aussagen zu Immobilienkäufen und zur Rüstungsindustrie für Verunsicherung unter Investoren. Nach der Rally zum Jahresauftakt könnten die Zeichen nun erst einmal auf Konsolidierung stehen. Ein Grund für das Innehalten an den Börsen dürfte aber auch der offizielle Bericht zum US-Arbeitsmarkt im Dezember am Freitag sein. "Nach dem Ende des Shutdowns werden Konjunkturdaten wieder regulär veröffentlicht. Das sorgt zwar für mehr Transparenz, erhöht aber gleichzeitig die Sensitivität der Märkte gegenüber neuen Zahlen", schrieb Maximilian Wienke von der Handelsplattform eToro. Der Dow fiel um 0,94 Prozent auf 48.996,08 Punkte. In den vergangenen beiden Handelstagen war der US-Leitindex jeweils auf Höchstmarken gestiegen. Der S&P 500 schloss 0,34 Prozent im Minus bei 6.920,93 Zählern. Der NASDAQ 100 schloss mit 0,06 Prozent im Plus bei 25.653,90 Punkten, gestützt von Tech-Schwergewichten wie Alphabet (Alphabet A (ex Google)), Microsoft und NVIDIA. Intel-Aktien (Intel) lagen an der Spitze des Nasdaq 100 mit einem Aufschlag von 6,4 Prozent.

ASIEN: - VERLUSTE - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag deutlich nachgegeben und knüpften damit an den schwachen Vortag an. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor im späten Handel 1,6 Prozent - und auch in China und Hongkong ging es deutlich nach unten. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gab im späten Handel 1,1 Prozent nach. In der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte der Hang-Seng-Index (Hang Seng) fast zwei Prozent ein.

Wer­bung Wer­bung

^

DAX 25122,26 0,92%

XDAX 25095,67 0,50%

EuroSTOXX 50 5923,57 -0,14%

Stoxx50 5022,74 -0,33%

DJIA 48996,08 -0,94%

S&P 500 6920,93 -0,34%

NASDAQ 100 25653,90 0,06%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

Wer­bung Wer­bung

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 128,08 0,05%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1679 0,00%

USD/Yen 156,54 -0,16%

Euro/Yen 182,83 -0,15%

°

BITCOIN:

^

Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 90.168 -1,21%

°

ROHÖL:

^

Brent 60,17 +0,21 USD

WTI 56,14 +0,15 USD

°

/zb