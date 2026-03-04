DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8100 +1,0%Nas22.517 -1,0%Bitcoin58.980 +0,2%Euro1,1619 +0,1%Öl84,07 +2,6%Gold5.171 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg: DAX vor Stabilisierung -- Börsenverluste in Asien -- Lufthansa vor DAX-Rückkehr? -- adidas will wachsen -- Bayer mit Milliardenverlust -- Conti hat Marge im Blick -- CrowdStrike im Fokus
Top News
Kospi verliert -12 Prozent: Asien-Börsen fallen mit Iran-Krieg weiter - Aktien von Samsung & SK hynix auf Talfahrt Kospi verliert -12 Prozent: Asien-Börsen fallen mit Iran-Krieg weiter - Aktien von Samsung & SK hynix auf Talfahrt
adidas-Aktie fällt trotz geplanten Milliarden-Rückkäufen und Dividendenplus - Führungsriege langfristig zementiert adidas-Aktie fällt trotz geplanten Milliarden-Rückkäufen und Dividendenplus - Führungsriege langfristig zementiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabiler Start erwartet

04.03.26 07:37 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
Nikkei 225
54.245,5 PKT -2.033,5 PKT -3,61%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - UNVERÄNDERT - Am Mittwoch lässt der Abgabedruck am deutschen Aktienmarkt zunächst etwas nach. Nach den deutlichen Verlusten der vergangenen beiden Tage macht das Versprechen von US-Präsident Donald Trump, Öl- und Gastransporte in der Straße von Hormus mit der eigenen Marine zu schützen, den Anlegern geringfügige Hoffnung auf eine Beruhigung der Energiemärkte. Der Broker IG taxierte den Leitindex DAX zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 23.757 Punkte, was ein Minus von 0,1 Prozent bedeutet.

USA: - IM MINUS - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag die Auswirkungen des Iran-Kriegs zu spüren bekommen. Zwar konnten die wichtigsten Indizes im Handelsverlauf einen Großteil ihrer im Tagesverlauf erlittenen Verluste wieder wettmachen, da die USA einen Schutz für Öltanker signalisiert hatte. Dies verlangsamte den Anstieg der Ölpreise deutlich. Damit drückten unter dem Strich Wirtschaftssorgen und die Furcht vor insgesamt deutlich steigenden Preisen auf die Stimmung der Anleger. In Europa und Asien sackten die Kurse ab. Der Dow Jones Industrial hatte zwischenzeitlich seine bislang in diesem Jahr erzielten Gewinne eingebüßt und war um bis zu 2,6 Prozent auf den tiefsten Stand seit Anfang Dezember gesunken. Zum Handelsschluss stand noch ein Minus von 0,83 Prozent auf 48.501,27 Punkte zu Buche. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,94 Prozent auf 6.816,63 Zähler. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 1,09 Prozent auf 24.719,50 Punkte nach unten.

ASIEN: - DEUTLICHE VERLUSTE - An den asiatischen Aktienmärkten ist es wegen der Folgen des Iran-Kriegs deutlich nach unten gegangen. Besonders stark ging es in Südkorea nach unten; aber auch in Japan gab der Leitindex Nikkei 225 kräftig nach. Verluste gab es zudem in China und Hongkong.

Wer­bung

^

DAX 23790,65 -3,44%

XDAX 23994,60 -2,43%

EuroSTOXX 50 5771,73 -3,59%

Stoxx50 5036,59 -3,18%

DJIA 48501,27 -0,83%

S&P 500 6816,63 -0,94%

NASDAQ 100 24720,08 -1,09%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

Wer­bung

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 128,99 -0,16%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1595 -0,19%

USD/Yen 157,40 -0,17%

Euro/Yen 182,51 -0,36%

°

BITCOIN:

^

Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 67.607 -1,07%

°

ROHÖL:

^

Brent 83,43 +2,03 USD

WTI 76,26 +1,70 USD

°

/zb

Mehr zum Thema Nikkei 225

08:23Kospi verliert -12 Prozent: Asien-Börsen fallen mit Iran-Krieg weiter - Aktien von Samsung & SK hynix auf Talfahrt
08:0010 Fakten an der Börse: Was Sie heute wissen müssen - DAX nach Kursrutsch vor Stabilisierung
07:37dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabiler Start erwartet
03.03.26Asiens Börsen unter Druck: Iran-Konflikt schickt Kospi auf Talfahrt - Aktien von Samsung & SK hynix tiefrot
03.03.26Is Mazda Motor (MZDAY) Stock Outpacing Its Auto-Tires-Trucks Peers This Year?
03.03.26ANA All Nippon Airways feiert 40 Jahre internationalen Flüge
03.03.26Sony will Singleplayer-Spiele offenbar nicht mehr auf PC bringen
03.03.26Börse aktuell: 10 Fakten für den Dienstag - DAX tiefrot erwartet - Nahostkonflikt belastet - CrowdStrike-Aktie rückt mit Bilanz ins Anlegervisier
mehr