dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

ROUNDUP 2/Doppelrolle passé: Oliver Blume tritt als Porsche-Chef ab

STUTTGART - Oliver Blume gibt den Vorstandsvorsitz bei Porsche (Porsche vz) ab - und konzentriert sich vollständig auf die Führung des Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Konzerns. Anfang 2026 übernimmt der frühere McLaren-Manager Michael Leiters den Posten, wie das Stuttgarter Unternehmen nach einer Sitzung des Aufsichtsrats mitteilte. Parallel verlängerte das Kontrollgremium von Volkswagen Blumes Vertrag für die VW (Volkswagen (VW) vz)-Spitzenposition bis Ende 2030.

ROUNDUP/'Wichtiger Sieg': Bayern schlägt BVB im Topspiel

MÜNCHEN - Harry Kane riss beide Arme nach oben, Joshua Kimmich sprang euphorisiert auf den breiten Rücken des Bayern-Torjägers. Die geschlagenen Dortmunder schlichen dagegen mit hängenden Köpfen vom Rasen - und wurden von den Rängen noch mit Sprechchören verhöhnt. Der FC Bayern München hat das Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) vor allem in der ersten Halbzeit zur Machtdemonstration genutzt und zieht der Konkurrenz nach dem verdienten 2:1 (1:0) davon.

Kreise: L'Oreal will Kering-Schönheitssparte für rund 4 Milliarden Euro kaufen

PARIS/NEW YORK - Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal (LOréal) steht Kreisen zufolge vor einer Übernahme der Kering-Schönheitssparte (Kering). Das Geschäft der Gucci-Mutter, zu dem der Parfümhersteller Creed gehört, soll bei der Transaktion mit rund 4 Milliarden Euro bewertet werden, hieß es in einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Samstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Roche stellt vielversprechende Daten zu Augenmittel an Fachkongress vor

BASEL - Roche hat auf dem Fachkongress der American Academy of Ophthalmology in Orlando (USA) vielversprechende Ergebnisse aus zwei Phase-III-Studien zu seinem neuen Wirkstoff Vamikibart vorgestellt. Das Medikament wird zur Behandlung des uveitischen Makulaödems (UME) eingesetzt, einer entzündlichen Augenerkrankung, die unbehandelt zur Erblindung führen kann.

Novartis-Therapie Pluvicto verlängert Zeit ohne Krankheitsfortschritt

BASEL - Die Novartis-Therapie Pluvicto dürfte Männern mit Prostatakrebs Hoffnung machen. Der Pharmakonzern hat auf dem diesjährigen Esmo-Krebskongress Studienergebnisse vorgestellt, die zeigen, dass die Therapie das Fortschreiten von Prostatakrebs deutlich verzögern kann.

Roche-Medikamenten-Duo senkt Rückfallgefahr bei Brustkrebs deutlich

BASEL - Roche stellt weitere Daten zu seinem neuartigen Krebsmittel Giredestrant auf dem diesjährigen Esmo-Krebskongress vor. Die ersten vielversprechenden Ergebnisse hatte der Pharmakonzern bereits Ende September gemeldet. Die aktuellen Daten bestätigen nun, dass die neue Medikamentenkombination das Fortschreiten der Krankheit deutlich verlangsamen konnte, wie Roche am Samstag mitteilte.

Trump verlängert Zollvergünstigungen für US-Autobauer

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump hat Zollvergünstigungen bei in den USA produzierten Autos mit importierten Bauteilen bis zum Jahr 2030 verlängert. Hersteller können dabei bis zu 3,75 Prozent vom Verkaufspreis ihrer Fahrzeuge erstattet bekommen. Die Maßnahme sollte ursprünglich 2027 auslaufen - und der Erstattungs-Anteil vom zweiten Jahr an auf 2,5 Prozent sinken. Trump hatte die Zölle von 25 Prozent auf importierte Autos und Bauteile im Frühjahr verhängt.

ROUNDUP: Flughafen München wegen verdächtiger Wahrnehmungen zweimal gesperrt

MÜNCHEN - Wegen verdächtiger Wahrnehmungen in der Luft ist der Münchner Flughafen in der Nacht zum Sonntag zweimal kurzfristig gesperrt worden. Die Flugsicherung setzte den Flugverkehr gegen 22.00 Uhr für rund eine halbe Stunde aus, wie ein Sprecher sagte. Eine weitere kurze Sperrung gab es gegen 23.00 Uhr. Am Sonntag lief der Flugverkehr wieder regulär.

ROUNDUP/Neue Bahnchefin: 'Wir drehen den Konzern auf links'

BERLIN - Die neue Chefin der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, will den Konzern komplett umbauen und die Qualität des bundeseigenen Unternehmens so deutlich verbessern. "Wir drehen den Konzern auf links: Ich setze auf einen kompletten Neuanfang", sagte Palla der "Bild am Sonntag". "Dafür müssen wir alles anders machen als vorher." Bahnkunden bitte sie aber auch um Geduld.

Klimaschutz-Paket für die Schifffahrt vorerst gescheitert

LONDON - Nach der Intervention von US-Präsident Donald Trump sind wegweisende Verhandlungen für einheitliche Klimaschutzregeln in der internationalen Schifffahrt vorerst gescheitert. Die Verabschiedung eines Maßnahmenpakets durch die zuständige UN-Sonderorganisation für Seeschiffahrt (IMO) am Freitag in London wurde auf Druck der USA um ein Jahr vertagt, wie mit den Verhandlungen vertraute Verbände übereinstimmend mitteilten.

