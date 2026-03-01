dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 05.03.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 3: DHL blickt wegen geopolitischer Unsicherheit zurückhaltend auf 2026

BONN - Die DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) muss auch im laufenden Jahr auf eine Erholung der Weltwirtschaft hoffen. Es gebe vor allem in der Geopolitik sehr viele Variablen und Unsicherheiten, sagte Konzernchef Tobias Meyer am Donnerstag laut Mitteilung. In der Prognose sei keine Verbesserung des weltwirtschaftlichen Umfelds einkalkuliert. Unter dieser Voraussetzung erwarten die Bonner vor Zinsen und Steuern (Ebit) über 6,2 Milliarden Euro und damit im schlechtesten Fall nur ein kleines Plus im Vergleich zu 2025. Die vom Unternehmen befragten Analysten hatten im Schnitt knapp 6,4 Milliarden erwartet. Das kam an der Börse nicht gut an.

Wer­bung Wer­bung

ROUNDUP 3/Schwacher Dollar und Generika: Merck erwartet Gewinnrückgang

DARMSTADT - Der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern Merck stellt sich wegen harter Konkurrenz und des schwachen US-Dollars auf schwierige Zeiten ein. 2026 dürfte das operative Ergebnis zurückgehen und der Umsatz bestenfalls das Vorjahresniveau erreichen, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Bereits 2025 bremsten negative Währungseffekte: Zwar verdiente Merck operativ etwas mehr als im Jahr zuvor, musste aber leichte Umsatzeinbußen und unter dem Strich einen Gewinnrückgang hinnehmen. Die Dividende soll jedoch stabil bei 2,20 Euro je Anteil bleiben.

ROUNDUP: Chipkonzern Broadcom bleibt optimistisch - Aktie legt zu

SAN JOSE (dpa-AFX) - Die KI-bezogenen Geschäfte stimmen den Chipkonzern Broadcom für das laufende zweite Geschäftsquartal und darüber hinaus optimistisch. In den drei Monaten bis Ende April dürfte der Umsatz zum Vorjahreszeitraum um 47 Prozent auf rund 22 Milliarden US-Dollar (18,9 Mrd Euro) zulegen, teilte der Apple-Zulieferer (Apple) bereits am Mittwochabend in San Jose mit. Analysten hatten im Schnitt 20,5 Milliarden erwartet. Zudem kündigte der Konzern Aktienrückkäufe für bis zu zehn Milliarden Dollar an. Im vorbörslichen US-Handel am Donnerstag legt die Aktie um gut sechs Prozent zu.

ROUNDUP: GFT will 2026 nach Gewinnrückgang wieder zulegen - Aktie erholt sich

STUTTGART - Der Softwareanbieter GFT Technologies (GFT SE) hat das Jahr 2025 mit einem etwas geringeren Gewinnrückgang abgeschlossen als befürchtet. Den Aktionären winkt dennoch eine stabile Dividende, und für 2026 stellt Vorstandschef Marco Santos wieder bessere Geschäfte in Aussicht. Investitionen in Künstliche Intelligenz sollen das Stuttgarter Unternehmen voranbringen, das vor allem Software für Banken und Versicherer anbietet. An der Börse kamen die Neuigkeiten vom Donnerstag gut an.

Wer­bung Wer­bung

ROUNDUP 2: Dürr will Ergebnis verbessern - Unsicherheit durch Krieg

BIETIGHEIM-BISSINGEN - Der Maschinenbauer Dürr setzt weiter auf Einsparungen und will sein Ergebnis in diesem Jahr weiter verbessern. Dies setze allerdings voraus, dass der Krieg im Nahen Osten die Weltwirtschaft nur vorübergehend beeinträchtigt, teilte der Konzern aus Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) mit. Das Unternehmen hatte bereits Mitte Februar Eckdaten für 2025 bekanntgegeben. Die Aktie legte im frühen Handel leicht zu, geriet dann aber unter Druck.

ROUNDUP 2: LEG will deutlich höhere Dividende zahlen - Ziele für 2026 bestätigt

DÜSSELDORF - Die weiterhin hohe Nachfrage nach Wohnungen in den Ballungszentren treibt den Immobilienkonzern LEG (LEG Immobilien) an. 2025 legten die Ergebnisse dank höherer Mieteinnahmen deutlich zu. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren, die Dividende soll kräftig steigen. Unterdessen bestätigte das Unternehmen die Ziele für 2026 am Donnerstag bei Vorlage der Zahlen für 2025. Die Aktie notierte zuletzt rund 0,9 Prozent fester.

ROUNDUP: US-Ausstieg trifft Deutsche Pfandbriefbank hart - Aktie im Auf und Ab

GARCHING/FRANKFURT - Der Ausstieg aus dem verlustreichen US-Geschäft hat die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) im vergangenen Jahr wie erwartet tief in die roten Zahlen gerissen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 284 Millionen Euro nach 90 Millionen Gewinn ein Jahr zuvor. "Die Transformation ist deutlich einschneidender und braucht daher länger", sagte Vorstandschef Kay Wolf am Donnerstag in Frankfurt. Schon Mitte Februar hatte er sein mittelfristiges Renditeziel daher von 2027 auf das Jahr 2028 verschoben.

Wer­bung Wer­bung

ROUNDUP: Ströer erwartet erneut stabile Ergebnisse - Aktie gibt nach

KÖLN - Der Werbevermarkter Ströer (Ströer SECo) hat 2025 die verhaltene Wirtschaftsentwicklung zu spüren bekommen. Der Umsatz stieg moderat, das bereinigte operative Ergebnis lag auf Vorjahresniveau. Für das laufende Jahr stellt das Management ein organisches Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wird zum Vorjahr erneut eine "weitgehend stabile" Entwicklung erwartet. An der Börse kommt das nicht gut an.

ROUNDUP: Rüstungsboom beschert Renk Rekorde bei Umsatz und Aufträgen

AUGSBURG - Die hohe Rüstungsnachfrage hat dem Getriebehersteller RENK im vergangenen Jahr Rekorde bei Umsatz und Neugeschäft beschert. Auch die Ergebnisse konnte das Unternehmen, dass Antriebssysteme insbesondere für Panzer und die Marine herstellt, verbessern. Aktionäre können sich daher über eine deutlich höhere Dividende freuen. Für das neue Geschäftsjahr stellte Renk weitere Zuwächse in Aussicht.

ROUNDUP/Sprit immer teurer: Auch Super E10 kostet mehr als 2 Euro

MÜNCHEN - Die Spritpreise steigen immer weiter: Einen Tag nach Dieselkraftstoff hat auch die günstigste gängige Benzinsorte Super E10 die Marke von zwei Euro pro Liter im bundesweiten Durchschnittspreis überschritten. In der Preisspitze am Morgen kostete sie 2,003 Euro, wie der ADAC mitteilte. Noch am Mittwoch war sie mit 1,995 Euro am Morgen knapp darunter geblieben.

^

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: Wissenschaftler sehen Tankrabatt kritisch

-Reparaturen beendet: Bahnstrecke Leipzig-Erfurt wieder frei

-VW-Konzern erreicht Marke von vier Millionen E-Autos

-Münchner S-Bahnchef Büttner geht nach Berlin

-BVB-Boss: Vertrag von verletztem Kapitän Can wird verlängert

-ROUNDUP: Schnellere Daten und KI - Bahn plant bessere Reiseinfos

-ROUNDUP: Aufatmen nach Nahost-Rückholflug - Kreuzfahrtgäste erwartet

-IG Metall wirft Tesla Einflussnahme auf Betriebsratswahl vor

-Lufthansa fliegt ab Samstag wieder nach Zypern

-Reiche lässt hohe Spritpreise überprüfen

-BVB-Trainer Kovac fordert schnelle Schlotterbeck-Entscheidung

-VW prüft Militärfahrzeuge aus Osnabrück

-Qatar Airways kündigt Hilfsflüge für gestrandete Passagiere an

-Studie: Kilos kommen nach Absetzen von Abnehmspritzen schnell wieder

-BayernLB-Gewinn sinkt - Online-Tochter DKB expandiert

-Anlegerschützer fordern mehr Präsenz-Hauptversammlungen

-ROUNDUP: Patrizia verdient mehr als erwartet - Aktie im Plus

-Neue Norderney-Fährlinie meldet Insolvenz an

-ROUNDUP/Milliarden-Investition: Google eröffnet KI-Zentrum in Berlin

-Bahnchefin verspricht noch für 2026 bessere Fahrgastinfos

-Spitzt sich der Eier-Engpass vor Ostern zu?°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis