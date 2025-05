dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 09.05.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Commerzbank überrascht mit Gewinnsprung - Aktie auf Jahreshoch

FRANKFURT - Die Commerzbank hat während ihres Abwehrkampfs gegen die UniCredit einen überraschend starken Jahresstart hingelegt. 834 Millionen Euro Gewinn bedeuteten das beste Quartalsergebnis seit Anfang 2011, wie das Frankfurter Geldhaus am Freitag mitteilte. Das war auch deutlich mehr als von Analysten gedacht. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

ROUNDUP: Sparprogramm Daimler Truck - was ist in Deutschland geplant?

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will in Europa wettbewerbsfähiger werden und hat sich mit dem Gesamtbetriebsrat auf Eckpunkte für die Standorte in Deutschland geeinigt. Sie reichen von einem sozialverträglichen Personalabbau, der Verrechnung von Vergütungsbestandteilen bis hin zu mehr Personalflexibilität mit Zeitarbeit, wie Vorstandsmitglied Achim Puchert und Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht der Deutschen Presse Agentur in Leinfelden-Echterdingen mitteilten. Die vereinbarten Maßnahmen gelten für rund 28.000 Beschäftigte. Das Bus-Segment ist davon aber ausgenommen.

ROUNDUP: Tesla-Batteriezulieferer Panasonic will 10.000 Jobs streichen

OSAKA - Der japanische Elektronikkonzern Panasonic will mit einem Sparprogramm seine Ergebnisse verbessern und sich stärker auf sein Servicegeschäft konzentrieren. Weltweit sollen 10.000 Stellen wegfallen, die Hälfte davon in Japan. Unter anderem sollen Vertriebs- und Verwaltungseinheiten zusammengelegt und Standorte geschlossen werden, wie der Konzern am Freitag in Osaka mitteilte. In Japan sollen Beschäftigte Vorruhestandsprogramme nutzen können. Panasonic ist ein großer Zulieferer von Elektroauto -Batterien für den US-Konzern Tesla. Zuletzt beschäftigte der Konzern zuletzt fast 208.000 Mitarbeiter.

ROUNDUP: Krones bekräftigt nach Umsatz- und Ergebnisplus Prognose

NEUTRAUBLING - KRONES ist mit kräftigen Zuwächsen in das neue Jahr gestartet. Die Märkte des Unternehmens seien weniger von konjunkturellen Schwankungen betroffen und die Investitionsbereitschaft der Kunden weiterhin robust, teilte der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen am Freitag in Neutraubling mit. An der Prognose für das laufende Jahr hält Krones trotz des schwierigen Umfeldes und der sich durch den Zollkonflikt eintrübenden Konjunkturaussichten fest.

Bechtle-Chef: Erholung braucht noch Zeit - Aktie leicht im Plus

NECKARSULM - Der IT-Dienstleister Bechtle geht trotz der jüngsten Geschäftsbelebung nicht von einer schnellen Erholung aus. "Für das laufende zweite Quartal sind wir weiterhin zurückhaltend", dämpfte Konzernchef Thomas Olemotz am Freitag in einer Telefonkonferenz Hoffnungen auf eine allzu baldige Rückkehr zum angestrebten Wachstum. Damit sei weiter erst im zweiten Halbjahr zu rechnen. Die Aktie lag am Mittag knapp 0,8 Prozent im Plus. Im laufenden Jahr hat sie gut ein Fünftel gewonnen, nachdem das Vorjahr schwach verlaufen war.

Enel steigert operativen Gewinn - Prognose für 2025 bestätigt

ROM - Der italienische Energieversorger Enel hat zum Jahresstart operativ deutlich zugelegt und die Prognose für 2025 bestätigt. Im ersten Quartal stieg der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 1,7 Prozent auf 5,97 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Rom mitteilte. Analysten hatten im Schnitt etwas weniger erwartet. Unter dem Strich kletterte der bereinigte Gewinn um 1,5 Prozent auf 2,0 Milliarden Euro. Auch hier schnitt Enel etwas besser ab als von Experten erwartet. Der Umsatz legte um 14 Prozent auf 22,07 Milliarden Euro zu. Grund für die positive Entwicklung war insbesondere die Stärke in Lateinamerika und Spanien. Das Management bestätigte seine Jahresprognose.

IAG startet mit Gewinn ins Jahr - Großauftrag für Boeing und Airbus

LONDON - Die British-Airways-Mutter IAG (International Consolidated Airlines) hat zum typischerweise reiseschwachen Jahresstart schwarze Zahlen eingeflogen. Unter dem Strich stand für das erste Quartal ein Gewinn von 176 Millionen Euro nach einem Verlust von 4 Millionen ein Jahr zuvor, wie die International Airlines Group (IAG) am Freitag in London mitteilte. Konzernchef Luis Gallego berichtete trotz der weltpolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheit von einer guten Nachfrage nach Flugreisen. Zudem will der Konzern bei Airbus (Airbus SE) und Boeing 53 neue Langstreckenjets bestellen.

