dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 13.01.2026

Übernahme von Apple Card zehrt an Gewinn von JPMorgan

NEW YORK - Die Übernahme der Apple-Kreditkarten (Apple) von Goldman Sachs hat der größten US-Bank JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) im Schlussquartal 2025 einen Gewinnrückgang eingebrockt. Während die Erträge insgesamt stärker sprudelten als von Analysten erwartet, sank der Quartalsgewinn im Jahresvergleich um rund eine Milliarde auf gut 13 Milliarden US-Dollar (gut 11 Mrd Euro). Denn JPMorgan legte im Zuge der Übernahme 2,2 Milliarden Dollar für drohende Kreditausfälle zurück.

ROUNDUP: Symrise veräußert Terpen-Geschäft - Abschreibungen und Aktienrückkauf

HOLZMINDEN - Der Duft- und Geschmacksstoffhersteller Symrise plant den Verkauf seines Terpen-Geschäfts. Dass in diesem Zusammengang sowie auf die schwedische Beteiligung Swedencare (Swedencare AB Registered) hohe Abschreibungen notwendig werden, erschreckte die Anleger aber nicht. Schließlich stand eine Veräußerung des Geschäfts mit Terpen-Inhaltsstoffe schon eine Weile zur Debatte. Zudem kündigte Symrise auch einen Aktienrückkauf an. An der Börse ging das 2025 arg gebeutelte Papier der Niedersachsen auf Erholungskurs.

ROUNDUP: Niedrige Zuckerpreise belasten Südzucker weiter - Aktie gibt nach

MANNHEIM - Der schwache Zuckermarkt belastet die Entwicklung von Südzucker weiter. Dies konnten die Mannheimer auch nicht durch gesunkene Herstellkosten auffangen. Der Umsatz ging in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 um 15 Prozent auf knapp 6,4 Milliarden Euro zurück, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Dienstag in Mannheim mitteilte. Der operative Gewinn brach um 60 Prozent auf 95 Millionen Euro ein. In den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Stärke machten Südzucker niedrigere Preise und rückläufige Absatzmengen zu schaffen. Das Frucht-Geschäft profitierte indessen von höheren Preisen.

ROUNDUP: Airbus liefert trotz Rumpfteil-Ärger mehr Jets aus -

TOULOUSE - Der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus (Airbus SE) hat trotz aufwendiger Nacharbeiten wegen mangelhafter Rumpfteile im vergangenen Jahr fast 800 Passagierjets ausgeliefert. Insgesamt fanden 793 neue Maschinen den Weg zu ihren Käufern und damit vier Prozent mehr als im Vorjahr, wie der europäische Konzern am Montagabend in Toulouse mitteilte. Ursprünglich hatte sich Konzernchef Guillaume Faury rund 820 Jets vorgenommen, musste sein Ziel wegen der Überprüfung von Rumpfverkleidungen an hunderten Maschinen jedoch Anfang Dezember auf rund 790 Flugzeuge kappen.

ROUNDUP: Nordex mit Rekordauftragseingang - Preisumfeld stabil

HAMBURG - Der Ausbau der Windenergie beschert dem Turbinenbauer Nordex dicke Auftragsbücher. Im vierten Quartal lagen die Bestellungen bei knapp 3,6 Gigawatt (GW) und damit gut neun Prozent über dem Vorjahreswert, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Die Nordex-Aktie verlor nach den Neuigkeiten zuletzt knapp ein Prozent an Wert. Seit Jahresbeginn hat sie aber rund 11 Prozent gewonnen; und das nach einem bereits sehr starken Börsenjahr 2025. Analysten hatten denn auch bereits mit einem starken Auftragseingang gerechnet, auch weil Nordex in den vergangenen Tagen noch mehrere Großaufträge gemeldet hatte.

Windparkbetreiber Orsted erringt Sieg vor US-Gericht

WASHINGTON - Der dänische Windparkentwickler und -betreiber Orsted hat im Streit mit der US-Regierung um den Stopp eines Projektes einen wichtigen Sieg vor einem US-Gericht errungen. So kann Orsted die Entwicklung seines Windparks Revolution Wind vor der Küste von Rhode Island wieder aufnehmen, urteilte US-Distrikt-Richter Royce C. Lamberth am Montag in Washington. Das Windparkprojekt, das Hunderttausende von Haushalten in Rhode Island und Connecticut mit Strom versorgen soll, würde "irreparablen Schaden nehmen", wenn die Arbeiten während des Rechtsstreits nicht fortgesetzt werden dürften, so der Richter. Der Windpark ist zu 90 Prozent fertiggestellt.

ROUNDUP: Boeing punktet mit weiteren Großaufträgen zum Jahresstart

SEATTLE - Der angeschlagene US-Flugzeughersteller Boeing hat knapp zwei Wochen nach Neujahr seinen zweiten und dritten Großauftrag des Jahres hereingeholt. Der Flugzeugfinanzierer Aviation Capital Group habe 50 Mittelstreckenjets vom Typ 737 Max bestellt, teilte der Konkurrent des weltgrößten Flugzeugbauers Airbus (Airbus SE) am Dienstag in Seattle mit. Wenig später gab die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines den Kauf von 30 Boeing-Langstreckenjets von Typ 787 "Dreamliner" bekannt. Hinzu kämen Optionen über weitere 30 Jets der Reihe.

Sammelklage gegen Amazon: Bundesamt öffnet Klageregister

DÜSSELDORF/MÜNCHEN - Im Rechtsstreit um eine Preiserhöhung beim Prime-Abonnement des Online-Händlers Amazon im Sommer 2022 können sich Kunden jetzt einer Sammelklage der Verbraucherzentrale NRW anschließen. Für die Teilnahme an der Klage müssen sie sich in ein sogenanntes Klageregister beim Bundesamt für Justiz (BfJ) eintragen, wie die Verbraucherzentrale mitteilte.

Experte: Mindestpreise für E-Autos aus China bringen nichts

BOCHUM/BRÜSSEL - Mindestpreise statt Zollaufschläge: Die neue Strategie der EU zu chinesischen Elektroautos droht nach Ansicht eines Experten vollständig ins Leere zu laufen. Die chinesischen Hersteller agierten im europäischen Markt überhaupt nicht mit Dumpingpreisen, argumentiert der Leiter des privaten Instituts Center Automotive Research (CAR), Ferdinand Dudenhöffer. Vielmehr böten sie ihre Modelle hierzulande mehr als doppelt so teuer an wie auf dem Heimatmarkt.

