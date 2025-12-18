dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 18.12.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung - Autogeschäft wird verkauft

DÜSSELDORF - Zur Konzentration auf Rüstung will der Rheinmetall-Konzern sein ziviles Geschäft verkaufen. Mit zwei Bietern soll der Verkauf verhandelt werden, eine Vertragsunterzeichnung strebt das Management für das erste Quartal 2026 an, wie der DAX-Konzern am Mittwochabend mitteilte. Bereits seit April seien Gespräche mit Interessenten geführt worden, hieß es weiter.

DÜSSELDORF - Die Parfümeriekette Douglas hat Umsatz und Ergebnis im vergangenen Geschäftsjahr 2024/25 gesteigert. Im Schlussquartal bekam das Unternehmen jedoch eine höhere Preissensibilität der Kunden sowie einen steigenden Wettbewerbsdruck durch Rabattaktionen zu spüren, wie Douglas am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Dies habe die Profitabilität unter Druck gesetzt. Das operative Ergebnis ging im vierten Quartal daher deutlich zurück.

Weltraum-Satelliten: Rheinmetall bekommt Milliardenauftrag

DÜSSELDORF - In seinem neuen Geschäft mit Aufnahmen von Weltraum-Satelliten bekommt der Rüstungskonzern Rheinmetall einen großen Auftrag der Bundeswehr . Der mehrjährige Vertrag mit dem Beschaffungsamt der Armee habe einen Wert von circa 1,7 Milliarden Euro und enthalte eine Erweiterungsoption, teilte die Waffenschmiede in Düsseldorf mit.

BOISE - Der US-Speicherchipspezialist Micron (Micron Technology) Technology hat mit einem optimistischen Ausblick auf das laufende Quartal überrascht. Der Konzern erwartet im Quartal bis Ende Februar einen Umsatz zwischen 18,3 und 19,1 Milliarden US-Dollar, wie er am Mittwochabend in Boise (Idaho) mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 14,4 Milliarden Dollar gerechnet. Auch im Rest des Geschäftsjahres soll es laut dem Management mit Schwung weitergehen. Micron verwies auf die Bedürfnisse der Kunden beim laufenden Ausbau von KI-Rechenzentren. Micron bietet vor allem Arbeitsspeicher- und Festspeicherchips an. Die Aktie zog nachbörslich um zuletzt noch 3,4 Prozent an, nachdem KI-Bewertungsskepsis im regulären Handel viele Tech-Werte belastet hatte.

LONDON - Der britische Energiekonzern BP bekommt eine neue Chefin. Der Verwaltungsrat habe die US-amerikanische Managerin Meg O'Neill zur neuen Konzernchefin ernannt, teilte BP am Donnerstag in London mit. BP bringt damit nach Angaben britischer Medien ab April 2026 erstmals eine Frau an die Spitze eines globalen Ölriesen.

ZÜRICH - Das Weiße Haus hat offenbar eine Vereinbarung zur Senkung von Medikamentenpreisen mit den Pharmakonzernen Novartis und Roche vorbereitet und will diese möglicherweise bereits am Freitag bekanntgeben. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwochabend und bezieht sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

-Vergütung für Dax-Kontrolleure steigt auf 128 Millionen Euro

-Hemdenhersteller Eterna insolvent

-Trump-Medienfirma will mit Partner Fusionskraftwerk bauen

-Flugwind-Unternehmen Skysails hat Insolvenz angemeldet

-Zeiss stellt sich auf schwierige Zeiten ein

-Spanien bestellt 100 Airbus-Helikopter - China Airlines kauft mehr Großraumjets

-ROUNDUP: Wie lange darf die Schufa Zahlungsprobleme speichern?

-Preisbremsen-Überprüfung: Versorger zahlen Millionen zurück

-Theo Müller darf Joghurtmarken übernehmen

-Aldi Süd unterliegt im Streit um Preisrabatte erneut

-Kupferproduzent Aurubis bezieht künftig auch aus Schweden

-Curevac-Übernahme durch Biontech wird im Januar vollendet

-Salzgitter bekräftigt Fortführungspläne für HKM - unter Bedingungen

-Russlands Einfluss - Kritik an Lücken bei Cybersicherheit

-Preise für Flugtickets im Herbst stabil

-EU beschließt mehr Schutz und Transparenz für Kleinanleger

-Diskriminierung bei Wohnungssuche - BGH prüft Makler-Haftung

-Tui reagiert auf frühe Buchungen - mehr Angebot in Hannover

-Die Grippewelle rollt - Ist noch genug Impfstoff verfügbar?

-China hebt Steuerbefreiung für Kondome auf

-Neue Sperrung des Kölner Hauptbahnhofs erst 2027

-Dresdner Hauptbahnhof im Januar und Februar mehrtägig dicht°

