Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk kommt am Dienstagvormittag kaum vom Fleck

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Drägerwerk-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 46,85 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:02 Uhr bei der Drägerwerk-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 46,85 EUR. In der Spitze legte die Drägerwerk-Aktie bis auf 46,85 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Drägerwerk-Aktie bis auf 46,85 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 28 Stück.

Am 20.11.2023 markierte das Papier bei 56,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Drägerwerk-Aktie 19,96 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2023 bei 41,75 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 10,89 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,21 EUR aus. Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 60,33 EUR.

Am 25.07.2024 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,42 EUR. Im letzten Jahr hatte Drägerwerk einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie eingefahren. Drägerwerk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 784,67 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 771,26 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Drägerwerk am 29.10.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 04.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,66 EUR je Drägerwerk-Aktie.

