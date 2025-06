Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Drägerwerk im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Drägerwerk legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 67,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Drägerwerk-Aktie bei 68,10 EUR. Bei 66,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 13.458 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (69,50 EUR) erklomm das Papier am 01.04.2025. Gewinne von 2,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,20 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,83 EUR, nach 2,03 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 76,00 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Am 30.04.2025 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,75 Prozent zurück. Hier wurden 730,30 Mio. EUR gegenüber 735,82 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Drägerwerk die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,71 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Drägerwerk von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust hätte eine Drägerwerk-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: Über diese Dividende können sich Drägerwerk-Aktionäre freuen