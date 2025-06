Drägerwerk Aktie News: Anleger greifen bei Drägerwerk am Mittag zu

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 68,00 EUR.

Um 11:44 Uhr konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 68,00 EUR. Bei 68,50 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 67,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 31.968 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 69,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 2,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 37,94 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Im Vorjahr erhielten Drägerwerk-Aktionäre 2,03 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 76,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Drägerwerk am 30.04.2025. Das vergangene Quartal hat Drägerwerk mit einem Umsatz von insgesamt 730,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 735,82 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,75 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 29.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2025 5,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

