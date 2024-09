Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk schiebt sich am Nachmittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 45,80 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:40 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 45,80 EUR zu. Kurzfristig markierte die Drägerwerk-Aktie bei 46,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.575 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,20 EUR) erklomm das Papier am 20.11.2023. 22,71 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2023 (41,75 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Drägerwerk-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,32 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 60,33 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 784,67 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 771,26 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,07 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

