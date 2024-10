Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Drägerwerk gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 47,10 EUR abwärts.

Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:00 Uhr um 1,8 Prozent auf 47,10 EUR nach. Das Tagestief markierte die Drägerwerk-Aktie bei 47,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2 Drägerwerk-Aktien.

Bei 56,20 EUR markierte der Titel am 20.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 19,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.10.2023 (43,20 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,21 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 60,33 EUR an.

Drägerwerk ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Drägerwerk noch ein Gewinn pro Aktie von 0,57 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 784,67 Mio. EUR – ein Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Drägerwerk 771,26 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 04.11.2025.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,66 EUR je Drägerwerk-Aktie belaufen.

