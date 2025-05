Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk schiebt sich am Montagnachmittag vor

Kurs der Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Drägerwerk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 60,70 EUR.

Um 15:42 Uhr sprang die Drägerwerk-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 60,70 EUR zu. Die Drägerwerk-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 61,40 EUR. Mit einem Wert von 61,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 4.310 Drägerwerk-Aktien gehandelt.

Am 01.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 69,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 12,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 30,48 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR. Im Vorjahr hatte Drägerwerk 2,03 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 76,00 EUR für die Drägerwerk-Aktie aus.

Am 30.04.2025 hat Drägerwerk die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite hat Drägerwerk im vergangenen Quartal 730,30 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Drägerwerk 735,82 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Drägerwerk am 29.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 23.07.2026.

In der Drägerwerk-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

