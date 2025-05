Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Kurs der Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 64,50 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 64,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Drägerwerk-Aktie bis auf 63,90 EUR. Bei 63,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 215 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 01.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 69,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 7,75 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 42,20 EUR fiel das Papier am 22.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,03 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,83 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 76,00 EUR an.

Drägerwerk ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 730,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 735,82 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 29.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2025 5,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust hätte eine Drägerwerk-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: Über diese Dividende können sich Drägerwerk-Aktionäre freuen

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Drägerwerk-Investment von vor 5 Jahren verloren