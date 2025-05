Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagvormittag mit Verlusten

Drägerwerk im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Der Drägerwerk-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 64,60 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie musste um 09:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 64,60 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Drägerwerk-Aktie bei 64,60 EUR. Bei 64,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 218 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 01.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 69,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 7,59 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,20 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 34,67 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,03 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,83 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 76,00 EUR an.

Am 30.04.2025 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 730,30 Mio. EUR im Vergleich zu 735,82 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Drägerwerk am 29.07.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,71 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

