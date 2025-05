Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk macht am Montagvormittag Boden gut

Drägerwerk im Blick

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 60,80 EUR. Bei 61,40 EUR erreichte die Drägerwerk-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 61,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 796 Stück.

Bei 69,50 EUR erreichte der Titel am 01.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,31 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 42,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Drägerwerk seine Aktionäre 2024 mit 2,03 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 76,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Drägerwerk am 31.03.2025 vor. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 46,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,08 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 735,82 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Drägerwerk am 29.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

