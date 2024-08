Kursverlauf

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

08.08.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 47,50 EUR.

Das Papier von Drägerwerk konnte um 09:02 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 47,50 EUR. In der Spitze legte die Drägerwerk-Aktie bis auf 47,50 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10 Drägerwerk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei 56,20 EUR markierte der Titel am 20.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,32 Prozent. Am 04.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,75 EUR. Abschläge von 12,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,59 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Drägerwerk 1,80 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,67 EUR. Am 25.07.2024 hat Drägerwerk die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Drägerwerk ein EPS von 0,57 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 784,67 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 771,26 Mio. EUR umgesetzt worden waren. Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Drägerwerk am 29.10.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025. Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2024 4,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen So stuften die Analysten die Drägerwerk-Aktie im vergangenen Monat ein Börse Frankfurt: SDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

