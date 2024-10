Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zeigt sich am Mittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 49,00 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:38 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 49,00 EUR zu. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 49,00 EUR zu. Bei 48,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 2.729 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.11.2023 bei 56,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,69 Prozent hinzugewinnen. Am 10.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 43,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 11,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,21 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 60,33 EUR für die Drägerwerk-Aktie aus.

Am 25.07.2024 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,57 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 784,67 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 771,26 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 04.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2025 5,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

