Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk macht am Mittwochmittag Boden gut

11.06.25 12:05 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 72,90 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:34 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 72,90 EUR. Die Drägerwerk-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 72,90 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.728 Drägerwerk-Aktien. Am 10.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 73,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Drägerwerk-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Mit Abgaben von 42,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Nachdem im Jahr 2024 2,03 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 76,00 EUR. Drägerwerk veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 730,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 735,82 Mio. EUR in den Büchern gestanden. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Drägerwerk am 29.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Drägerwerk einen Gewinn von 5,71 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren abgeworfen TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Drägerwerk-Investment von vor 3 Jahren verdient TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Drägerwerk von vor einem Jahr abgeworfen

