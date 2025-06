Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 71,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,7 Prozent auf 71,90 EUR. Die Abwärtsbewegung der Drägerwerk-Aktie ging bis auf 71,00 EUR. Bei 71,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 2.830 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.06.2025 bei 73,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 1,67 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 70,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Drägerwerk-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,83 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 82,67 EUR an.

Am 30.04.2025 lud Drägerwerk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Drägerwerk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 730,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 735,82 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Drägerwerk.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2025 5,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

