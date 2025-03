Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verzeichnet am Mittag Verluste

Blick auf Drägerwerk-Kurs

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Drägerwerk gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 55,80 EUR abwärts.

Die Drägerwerk-Aktie musste um 11:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 55,80 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Drägerwerk-Aktie bis auf 55,10 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 55,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.366 Drägerwerk-Aktien.

Bei einem Wert von 58,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.03.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 3,96 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 24,37 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR. Im Vorjahr hatte Drägerwerk 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 62,67 EUR.

Drägerwerk gewährte am 29.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 EUR gegenüber 3,47 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 774,57 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 26,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,05 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 02.04.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 23.04.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2024 6,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

