Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagnachmittag mit Kursfeuerwerk

Drägerwerk im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,7 Prozent auf 51,80 EUR.

Um 15:46 Uhr wies die Drägerwerk-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,7 Prozent auf 51,80 EUR nach oben. In der Spitze legte die Drägerwerk-Aktie bis auf 53,30 EUR zu. Bei 51,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 29.841 Drägerwerk-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.07.2024 auf bis zu 54,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 18,53 Prozent sinken.

Für Drägerwerk-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,59 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 62,67 EUR.

Am 29.10.2024 lud Drägerwerk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,78 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,77 Prozent auf 774,57 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 788,50 Mio. EUR gelegen.

Am 03.04.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Drägerwerk rechnen Experten am 05.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Drägerwerk-Gewinn in Höhe von 5,25 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Schwacher Handel: SDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Kursplus

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX mit Kursplus