Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Drägerwerk

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 45,20 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie notierte um 15:44 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 45,20 EUR. In der Spitze fiel die Drägerwerk-Aktie bis auf 45,00 EUR. Bei 45,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1.470 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.11.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,34 Prozent. Bei 41,75 EUR fiel das Papier am 04.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Drägerwerk-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,21 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 60,33 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Drägerwerk am 25.07.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 784,67 Mio. EUR – ein Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Drägerwerk 771,26 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Drägerwerk am 29.10.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 04.11.2025.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Mittag

XETRA-Handel SDAX zum Start mit Abgaben

Drägerwerk-Aktie gibt nach: Jefferies hebt Drägerwerk auf 'Hold' - Ziel hoch auf 47 Euro