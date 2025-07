Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Montagmittag billiger

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Drägerwerk-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 69,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Drägerwerk gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:34 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 69,80 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Drägerwerk-Aktie bis auf 69,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 69,60 EUR. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.731 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.06.2025 auf bis zu 73,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Drägerwerk-Aktie 4,73 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Im Vorjahr erhielten Drägerwerk-Aktionäre 2,03 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Drägerwerk-Aktie bei 82,67 EUR.

Am 30.04.2025 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat Drägerwerk mit einem Umsatz von insgesamt 730,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 735,82 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,75 Prozent verringert.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 29.07.2025 gerechnet. Drägerwerk dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,72 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Drägerwerk-Aktie dennoch höher: Drägerwerk-Gewinn bricht ein - Auftragseingang wächst zweistellig

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Drägerwerk von vor 10 Jahren bedeutet

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren bedeutet