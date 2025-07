Drägerwerk Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Drägerwerk

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 69,60 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie wies um 09:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 69,60 EUR abwärts. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 69,60 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 69,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 125 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (73,10 EUR) erklomm das Papier am 10.06.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 5,03 Prozent Luft nach oben. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 64,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,83 EUR, nach 2,03 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 82,67 EUR für die Drägerwerk-Aktie aus.

Drägerwerk veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 730,30 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 735,82 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 29.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 30.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Drägerwerk-Gewinn in Höhe von 5,72 EUR je Aktie aus.

