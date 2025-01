Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag freundlich

Drägerwerk im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 56,30 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 56,30 EUR. In der Spitze legte die Drägerwerk-Aktie bis auf 56,70 EUR zu. Bei 56,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.954 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2025 auf bis zu 56,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,71 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 25,04 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,71 EUR je Drägerwerk-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 62,67 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Drägerwerk am 29.10.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 774,57 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 788,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.04.2025 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 05.03.2026.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,72 EUR je Aktie.

