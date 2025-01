Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Freitagnachmittag freundlich

Drägerwerk im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Drägerwerk-Aktie konnte um 15:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 56,10 EUR. Bei 57,20 EUR erreichte die Drägerwerk-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 56,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 3.617 Stück.

Am 24.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 1,96 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 42,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 24,78 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,71 EUR. Im Vorjahr erhielten Drägerwerk-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 62,67 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 29.10.2024 vor. Das EPS belief sich auf 0,78 EUR gegenüber 0,94 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 774,57 Mio. EUR im Vergleich zu 788,50 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 03.04.2025 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 05.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2024 5,91 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

