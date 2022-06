Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Drägerwerk-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 24.06.2022 09:22:00 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 47,65 EUR. Die Drägerwerk-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,65 EUR an. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 47,65 EUR.

Am 29.06.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 82,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 41,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 14.04.2022 auf bis zu 45,55 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 4,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 69,05 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Drägerwerk am 25.05.2022 vor.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Drägerwerk am 28.07.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 27.07.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 3,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.

