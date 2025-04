Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Dienstagvormittag fester

Blick auf Drägerwerk-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 60,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:05 Uhr ging es für das Drägerwerk-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 60,80 EUR. In der Spitze legte die Drägerwerk-Aktie bis auf 61,20 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 61,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 425 Drägerwerk-Aktien.

Am 01.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,31 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,20 EUR am 22.11.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 30,59 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,88 EUR. Im Vorjahr hatte Drägerwerk 2,03 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 76,00 EUR.

Drägerwerk gewährte am 31.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal hat Drägerwerk 1,08 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 46,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 735,82 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Drägerwerk veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Drägerwerk-Aktie stabil: Jahresprognose bleibt trotz schwachem Q1 bestehen

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der SDAX am Nachmittag

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich mittags schwächer