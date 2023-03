Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zieht am Vormittag an

Das Papier von Drägerwerk konnte um 09:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 41,50 EUR. Bei 41,50 EUR erreichte die Drägerwerk-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 41,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 257 Drägerwerk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (52,90 EUR) erklomm das Papier am 12.04.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 21,55 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (38,20 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,64 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 40,05 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Drägerwerk am 27.10.2022.

Voraussichtlich am 28.04.2023 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Am 25.04.2024 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

In der Drägerwerk-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,36 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

