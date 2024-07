Drägerwerk dank Einmaleffekten mit Gewinnanstieg - Umsatz legt auch zu

Optimismus in Frankfurt: SDAX bewegt sich im Plus

XETRA-Handel So bewegt sich der SDAX am Dienstagmittag

Unite to ballot Siemens Gamesa Hull staff for strike

FMC Corp (FMC) Divests GSS Business to Envu for $350 Million

Philips (PHG) Gains Despite Recall of SENSE XL Torso Coils

Heute im Fokus

Russisches Attentat auf Rheinmetall-Chef offenbar vereitelt. Apple Vision Pro geht in Deutschland in den Handel. Geringere Investitionsbereitschaft der Kunden: Umsatzrückgang bei Ericsson. Nikola hat seinen Börsenverbleib vorerst gesichert. Kartellamt erlaubt Glaxo Kauf von CureVac-COVID-Impfstoff. So hat sich die NEL-Tochter Cavendish an der Börse bislang geschlagen. DHL ändert Paketpreise. Citigroup verzeichnet mehr Gewinn.