Lufthansa-Aktie im Plus: Lufthansa setzt Flüge nach Kiew und Odessa aus

- Angesichts des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine hat der Lufthansa-Konzern seine Flüge in die ukrainischen Städte Kiew und Odessa ausgesetzt. Die Maßnahme gilt nach Angaben einer Konzernsprecherin zunächst bis Ende des Monats. Die Stadt Lwiw (Lemberg) im Westen des Landes werde weiterhin angeflogen. Zur Lufthansa -Gruppe gehören auch die Fluggesellschaften Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines sowie Eurowings.

Der Westen äußert angesichts des russischen Truppenaufmarschs im Grenzgebiet zur Ukraine die Befürchtung, dass die Verlegung Zehntausender Soldaten der Vorbereitung eines Krieges dienen könnte. Russland weist das zurück. Zudem nahmen in den vergangenen Tagen die Spannungen im Konfliktgebiet im Osten der Ukraine deutlich zu.

Via XETRA notieren Lufthansa-Papiere am Montagmorgen 1,86 Prozent im Plus auf 7,67 Euro.

FRANKFURT/KIEW (dpa-AFX)

