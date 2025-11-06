DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,36 +4,1%Nas23.500 +0,7%Bitcoin90.053 -0,4%Euro1,1509 +0,1%Öl63,77 +0,4%Gold3.990 +0,3%
Drohne am Flughafen Hannover - Sperrung

06.11.25 06:21 Uhr

HANNOVER (dpa-AFX) - Wegen einer Drohnensichtung in der Nähe des Flughafens Hannover ist dieser vorübergehend gesperrt worden. Das sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Abend der Deutschen Presse-Agentur. Es würden noch Maßnahmen laufen. Laut dem aktuellen Flugplan auf der Internetseite des Airports landen viele Flieger später. Eine Maschine, die aus Frankfurt nach Hannover fliegen sollte, wurde nach dpa-Informationen nach Hamburg umgeleitet. Ob der Flughafen aktuell noch gesperrt ist, konnte der Sprecher nicht sagen./kk/DP/zb