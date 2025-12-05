DAX24.088 +0,9%Est505.748 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,30 -2,4%Nas23.505 +0,2%Bitcoin78.265 -1,1%Euro1,1648 ±0,0%Öl63,27 -0,2%Gold4.229 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 RENK RENK73 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Tesla A1CX3T SAP 716460 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX über 24.000 Punkten -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Siemens Energy, Intel, Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, D-Wave, Vulcan Energy, Stahltitel, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Vulcan Energy-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Das treibt die Aktie an Vulcan Energy-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Das treibt die Aktie an
Viele Verkäufe: So positionierte sich die Schweizerische Nationalbank in den USA im Q3 Viele Verkäufe: So positionierte sich die Schweizerische Nationalbank in den USA im Q3
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.

Drohnen überfliegen französischen Atom-U-Boot-Standort

05.12.25 14:17 Uhr

ÎLE LONGUE (dpa-AFX) - Die Heimat der französischen Atom-U-Boote ist von mehreren Drohnen überflogen worden. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete, gaben die Sicherheitskräfte am Donnerstagabend an dem Stützpunkt auf der bretonischen Landzunge Île Longue daraufhin Schüsse ab.

Wer­bung

Bei den Drohnen soll es sich um kleine Modelle gehandelt haben, die die sensible Infrastruktur nicht bedroht hätten, zitierte die Zeitung "Libération" einen Sprecher der Präfektur für den Atlantik. Ermittlungen sollten Aufschluss über die Herkunft der Piloten geben.

Frankreich verfügt über vier Atom-U-Boote, von denen Raketen mit Atomsprengköpfen mit einer Reichweite von etwa 10.000 Kilometern abgefeuert werden können. Sie alle sind in Île Longue stationiert. Laut dem Friedensforschungsinstitut Sipri besitzt Frankreich 290 der weltweit etwa 12.100 Atomwaffen und ist damit nach Russland, den USA und China die viertgrößte Atommacht. Auch aus der Luft kann Frankreich Atomwaffen einsetzen./rbo/DP/jha