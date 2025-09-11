DAX23.768 +0,2%ESt505.385 +0,3%Top 10 Crypto15,77 +2,6%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.063 +0,8%Euro1,1700 -0,1%Öl67,00 +0,7%Gold3.646 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Apple 865985 Volkswagen (VW) vz. 766403 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DEUTZ 630500 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen im Plus -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- GameStop: Zahlen überzeugen Anleger -- Klarna-IPO, Synopsys, Oracle, DroneShield, UnitedHealth im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie erholt sich stark - lohnt sich jetzt noch der Einstieg? NVIDIA-Aktie erholt sich stark - lohnt sich jetzt noch der Einstieg?
CANCOM-Aktie springt an: Aktienrückkauf beschlossen - bis zu zehn Prozent des Grundkapitals CANCOM-Aktie springt an: Aktienrückkauf beschlossen - bis zu zehn Prozent des Grundkapitals
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!

Drohnentrümmer beschädigen Dach von Wohnhaus in Ostpolen

10.09.25 09:08 Uhr

WARSCHAU (dpa-AFX) - Im ostpolnischen Dorf Wyriki ist das Dach eines Wohnhauses von Trümmern einer abgeschossenen Drohne getroffen worden. Das meldete die polnische Nachrichtenagentur PAP. Verletzt wurde niemand. Im örtlichen Medienberichten wurde ein Bild des stark beschädigten Dachstuhls des Gebäudes gezeigt. Das Haus stehe mitten im Zentrum des Dorfes zwischen Gemeindeverwaltung und der örtlichen Grundschule, hieß es. Wyriki liegt in der Wojwodschaft Lublin und ist etwa 15 Kilometer von der Grenze zu Belarus und um die 35 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt.

Wer­bung

Weitere Trümmerteile wurden in der Nähe des ostpolnischen Biala Podlaska gefunden. Bisher gibt es keine Berichte über Verletzte, nachdem in der Nacht mehr als ein Dutzend Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen und abgeschossen worden waren.

Polizei und Militär sind weiterhin auf der Suche nach Drohnen oder Drohnenteilen. Der Generalstab rief die Bevölkerung auf, sich gefundenen Trümmerteilen nicht zu nähern, sondern den Notruf zu wählen und die Polizei über den Fund zu informieren./czy/DP/stk