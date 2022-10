Video: Stagflation und Börsencrash!? Die Thesen von Dr. Doom im Faktencheck

"Der US-Aktienmarkt könnte um bis zu 40 Prozent einbrechen." Mit solchen Thesen schockt Nouriel Roubini seit Beginn des Ukraine-Kriegs und der steigenden Zinsen regelmäßig. Laut ihm steuern wir auf eine lange und hässliche Rezession zu. Die US-Märkte würden vor einer massiven Schuldenkrise stehen, die ihresgleichen sucht. Doch stimmen diese Thesen wirklich? Sollten Anleger aus dem Markt aussteigen und ihr Kapital umschichten oder eignen sich die niedrigen Kurse zum Nachkaufen? Die Antworten auf erhalten Sie im Video - jetzt anschauen und Assets kennenlernen, die Dr. Doom empfiehlt!

In diesem Video nehmen wir drei Thesen von Dr. Doom unter die Lupe. Außerdem erfahren Sie, welche Ansichten andere Börsenexperten teilen und wo sie Dr. Doom widersprechen. Das Team von finanzen.net-Ratgeber wünscht Ihnen viel Spaß beim Anschauen!

Bildquellen: bluecrayola / Shutterstock.com