Droneshield Aktie News: Hausse bei Droneshield am Mittwochvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Droneshield. Zuletzt konnte die Aktie von Droneshield zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 7,4 Prozent auf 0,910 EUR.

Die Aktie legte um 09:20 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 7,4 Prozent auf 0,910 EUR zu. In der Spitze gewann die Droneshield-Aktie bis auf 0,925 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 0,900 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 195.445 Droneshield-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,780 EUR an. Der aktuelle Kurs der Droneshield-Aktie ist somit 95,604 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,139 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 84,725 Prozent würde die Droneshield-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 AUD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 AUD je Droneshield-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.08.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 02.09.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Droneshield.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Droneshield-Aktie in Höhe von 0,029 AUD im Jahr 2024 aus.

